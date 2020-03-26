Горячую ванну назвали способом спасения от болезней сердца

Специалисты выяснили, что частый отдых в горячей ванне улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. По их мнению, подобная привычка позволяет поднять качество сна и личную оценку здоровья, а так же сократить риск инфарктов и внезапной смерти от болезней сердца или инсульта.

Результаты исследования показали, что общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 28%, а общий риск инсульта — на 26%. По информации «Русской планеты», ученые уточнили, что средняя или высокая температура воды не влияет на вероятность инсульта.

Авторы работы убеждены, что тепло влияет на организм, как физические нагрузки. Они также предположили, что глубина погружения может определять степень влияния.

Доктор Эндрю Феликс Бурден обратил внимание на то, что ванну с горячей водой следует принимать осторожно.

«Не может быть никаких сомнений в отношении потенциальной опасности купания в горячей воде, и смертельность этого увеличивается с возрастом, а также с температурой воды», — подчеркнул он.

Доктор порекомендовал купаться осторожно особенно тем, кто находится в группе риска.