Горячий душ назвали опасным для кожи

Широко известно, что горячий душ имеет много преимуществ. Он снимает дневной стресс и расслабляет мышцы. По некоторым данным, за час в горячей ванне человек теряет столько же калорий, сколько после часа ходьбы. Однако он может представлять определенную опасность для здоровья.

Как сообщило издание Еxpress со ссылкой на ученых, горячий душ негативно влияет на кожу. Он повреждает кератиновые клетки, находящиеся на эпидермисе. Это провоцирует сухость кожи и усугубляет кожные заболевания. Например, экзему. Эпидермис выполняет жизненно важную функцию кожного барьера. Это первая и главная защита тела от внешнего мира.

Специалисты посоветовали принимать прохладный душ не более 5-10 минут и не злоупотреблять агрессивным отшелушиванием кожи. Они посоветовали не вытираться, а промакивать кожу после душа, а также наносить увлажняющий крем.

Врач высшей категории Владимир Зайцев предупредил, что аджика, горчица, хрен, кетчупы, чипсы и сухарики плохо влияют на кожу любого типа и состояния. Он посоветовал также не налегать на соленья и маринованные огурцы, а также жирную и сладкую пищу.