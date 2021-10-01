Горячий чай сочли вредным при простуде

Во время простуды или гриппа заболевшим советуют пить как можно больше жидкости. Но из-за горячего питья состояние человека может ухудшится.

Диетолог Маргарита Королева напомнила «Вечерней Москве», что вода и напитки должны быть теплыми или комнатной температуры.

«Горячую воду пить нельзя. Горячая вода будет создавать дополнительные условия для поддержания высокой температуры», — подчеркнула она.

Благодаря воде, пояснила диетолог, в организме идет естественная детоксикация. Накопленные продукты вирусной инфекции выводятся быстрее.

В напитки Королева посоветовала добавлять лимонный сок из-за содержания в нем витамина C. Полезен при недомоганиях и настой шиповника. А если добавлять в питье имбирь, то немного: переизбыток этого продукта чреват раздражением слизистой ротоглотки, которая и так не здорова.

Можно использовать при приготовлении напитка немного имбиря. При этом большое его количество способно привести к раздражительному воздействию на нездоровую слизистую ротоглотки.

Вредным для здоровья может оказаться зеленый чай. Беременным от него лучше отказаться.