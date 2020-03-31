Горячий чай посчитали вредным для больных

«В простудном состоянии я бы порекомендовала пить что-то отличное от кофе или чая. При температуре стоит пить воду, компот, морс или что-то другое. Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать. Сон — это лучшее лекарство от простуды среди общедоступных и бесплатных», — отметила Кашубина.

Она уточнила, что иногда самочувствие больного улучшает холодное питье.

«Холодные, но не ледяные напитки способствуют естественному охлаждению человека, которого лихорадит. В свою очередь, напитки из холодильника могут сузить сосуды в горле, и от этого станет легче при ангине. Если вам больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны. От них вам может захотеться спать, а если вы мучаетесь от температуры и плохого самочувствия, это может быть то, что вам нужно», — добавила журналист.

По ее словам, для выбора подходящего лечения необходимо обращаться ко врачу.