Дерматолог Андреанова рассказала о вреде горячих ванн

Горячие ванны лучше не принимать регулярно, поскольку это негативно влияет на качество кожи, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова.

«Если мы замерзли, в целях профилактики простудных заболеваний необходимо принять горячую ванну. Однако регулярные горячие ванны могут способствовать повышенной сухости кожи, шелушению и даже раннему старению кожи», — считает врач.

Обливания холодной водой, по словам Андреановой, тоже не так полезны, как принято считать. Они действительно помогают закаляться, однако при проведении регулярно такие процедуры неполезны для кожи.

Оптимальный вариант, по словам врача, это теплый душ. Причем иногда его можно принимать даже без моющих средств, написало РИА ФАН.

Ранее дерматовенеролог Людмила Анохина рассказала, что даже весеннее солнце способствует преждевременному старению кожи. Поэтому использовать солнцезащитный крем нужно с ранней весны до середины осени.