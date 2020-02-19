Гомофобов и расистов откажутся лечить в Британии
Британский Минздрав принял положение, согласно которому доктора могут отказаться принимать некритически больных пациентов, если те проявляют признаки расизма или гомофобии. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на иностранное издание.
С апреля «сексистам» и «расистам» будет отказано в неотложной помощи в больницах Британии. Сообщается, что такая мера необходима для защити медицинских сотрудников.
«Меры защиты будут распространяться на любое преследование, запугивание или дискриминацию, включая гомофобные, сексистские или расистские высказывания», — сообщил Минздрав.
Согласно новому положению, людям может быть отказано в медицинской помощи, если медработник сочтёт пациента «гомофобом» или «сексистом». А это открывает опасный путь, как, например, в США.