    19 февраля 2020, 17:27

    Гомофобов и расистов откажутся лечить в Британии

    Анастасия Кременчугская

    Британский Минздрав принял положение, согласно которому доктора могут отказаться принимать некритически больных пациентов, если те проявляют признаки расизма или гомофобии. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на иностранное издание.

    С апреля «сексистам» и «расистам» будет отказано в неотложной помощи в больницах Британии. Сообщается, что такая мера необходима для защити медицинских сотрудников.

    «Меры защиты будут распространяться на любое преследование, запугивание или дискриминацию, включая гомофобные, сексистские или расистские высказывания», — сообщил Минздрав.

    Согласно новому положению, людям может быть отказано в медицинской помощи, если медработник сочтёт пациента «гомофобом» или «сексистом». А это открывает опасный путь, как, например, в США.