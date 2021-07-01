Голубоглазые люди оказались самыми уязвимыми перед солнечным светом

Солнечный свет наносит больший вред обладателям светлых глаз. Специалисты советуют соблюдать особую осторожность голубоглазым. Однако солнцезащитные очки лучше носить всем.

Эксперты Роскачества напомнили, что уязвимы глаза всех оттенков. В меньшей степени — карие. За поглощение световых лучей отвечает пигмент меланин, входящий в состав пигментного слоя сетчатки. Он же препятствует отражению и рассеиванию света по сетчатке для сохранения четкости изображения.

«Повреждение сетчатки у людей со светлыми глазами (серыми, голубыми и так далее), то есть с меньшим содержанием этого пигмента, бывает чаще», — отмечено в опубликованном организацией материале.

Офтальмологи советуют пользоваться очками от солнца всем, особенно при попадании прямых солнечных лучей. При выборе такого аксессуара необходимо учитывать множество факторов, например, приобретать затемненные очки с ультрафиолетовым блоком.

От слепящих бликов защитят линзы с поляризацией. Оптика с такими свойствами защитит глаза от раздражения, поможет лучше распознавать цвета и контрасты.