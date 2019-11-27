Голодание оказалось эффективным способом продлить жизнь
Ученые назвали самую полезную для сердца ягодуПодробнее
Как пишет MedicalXpress, специалисты провели исследование, в котором участвовали порядка двух тысяч человек. Все они прошли катетеризацию сердца и наблюдались у врачей более четырех лет.
Выяснилось, что 389 пациентов регулярно голодали и среди них медики отметили на 45% ниже смертность, чем у остальных обследуемых людей.
«Это очень интересно… это более глубокий эффект, чем мы ожидали», — сказал исследователь Бенджамин Хорн.
Затем специалисты решили проверить, как отказ от пищи сказывается на сердечной активности. Исследование показало, что у голодающих на 71% реже происходят сердечные приступы.
При этом американские специалисты отметили, что для получения более точных результатов необходимо провести долгосрочные обследования людей, которые ограничивают свое питание разными способами.