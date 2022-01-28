Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю не изменился

В России за неделю уровень коллективного иммунитета остался прежним и составил 64,4%. Ситуация с коронавирусом в 32 регионах РФ усложнилась.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила снижение темпов утратой иммунитета первично привитыми россиянами. Снизился он и у перенесших COVID-19 более полугода назад, сообщили в оперштабе.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%», — уточнила Голикова.

По ее словам, показатель превышает 80% в пяти регионах — в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и на Чукотке. Вице-премьер напомнила, что от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного «омикроном», защищает именно прививка.

«Если прививка или болезнь были более чем полгода назад, нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких», — призвала Голикова.

В 32 регионах России, добавили в оперштабе, за минувшую неделю ситуация с коронавирусом стала хуже.

За сутки в стране подтвердили почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.