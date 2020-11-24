Голикова заявила, что 90% коек для COVID-пациентов заняты в 6 регионах

В этих регионах занято более 90% мест. В целом в России предусмотрено более 274 тысяч коек для зараженных коронавирусом. Около 78,2% из них уже заполнены. Голикова рассказала об этом в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам человека, информирует сайт NEWS.ru.

«На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах», — уточнила она.

Вице-премьер добавила, что более 150 тысяч коек для инфицированных COVID-19 «оснащены подачей кислорода». Помимо прочего, на более чем 31 тысяче мест для пациентов установлены аппараты искусственной вентиляции легких.