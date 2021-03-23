Голикова сообщила об устойчивом снижении числа зараженных коронавирусом в РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказала о нынешней ситуации с коронавирусом в нашей стране, сообщил сайт RT.

«Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причем этот период длится с декабря. В декабре, в конце, мы осторожно к этому относились, боясь новогодних праздников», — отметила государственный деятель.

По ее словам, в период зимних каникул удалось избежать плохого сценария по распространению инфекции. Она добавила, что сейчас в России происходит устойчивое снижение заболевания. Также вице-премьер не исключила, что на некоторое время возможен «небольшой подъем» инфицирования.