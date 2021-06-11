Голикова: смертность в России за 2020-й выросла из-за COVID-19

В России за 2020 год умерло на 340,3 тысячи человек больше, чем годом ранее. Рост показателя объяснили в том числе коронавирусом. Он оказал определяющее влияние на полученные данные.

Число умерших в стране за 2020 год составило 2,138 миллиона человек, что на 18,6% больше значений 2019-го. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которую процитировал ТАСС.

«Смертность в Российской Федерации за 2020 год возросла на 18,6%. Младенческая смертность снизилась на 8,2%», — привела Голикова цифры Росстата, подтвердившие предварительные прогнозы.

На 1% снизилась смертность от злокачественных новообразований, на 9,2% — от туберкулеза, от вызванных ВИЧ болезней — на 7,9%. Тем не менее в 2019 году показатель смертности был меньше: умерли 1,8 миллиона россиян.

«Значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала новая коронавирусная инфекция», — подчеркнула вице-премьер.

Летальные исходы при этом вызваны не только самим ковидом, но и негативным влиянием инфекции на здоровье людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями.

Специально созданные комиссии, в которые вошли патологоанатомы, кардиологи, пульмонологи и другие эксперты, проверили все медицинские документы умерших.

«Результаты проверок позволили <…> подтвердить ряд закономерностей. Новая коронавирусная инфекция приводит к осложнениям в течении сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает прогрессирование болезни легких, влияет на нервную систему человека», — сказала Голикова.

Она обратила внимание, что произойти это может не только во время острого течения заболевания, но и после выздоровления, что приводит к смерти.