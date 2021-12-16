Голикова рассказала о выплатах за осложнения при вакцинации

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о начисленных выплатах при осложнениях при вакцинации, выступая перед нижней палатой российского парламента. Всего таких случаев в 2019 году было 27.

«До 2021 года у нас не фиксировалось смертельных случаев после вакцинации. Что касается единовременных выплат, то в 2019 году, до пандемии, таких выплат по поствакцинальным осложнениям было осуществлено в количестве 27», — приводит ее слова РБК. Данных по 2021-му, по ее словам, пока что нет, однако итоги будут подведены.

Тем временем в Госдуме одобрили к первому чтению проект закона о QR-кодах в общественных местах. Некоторые регионы уже начали присылать поправки к документу. Их перенаправят вице-премьеру Голиковой.

Инициативу введения QR-кодов в общественных местах поддержал комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции.

В случае принятия документа жители РФ смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, заведения общепита и магазины с QR-кодом о прививке против коронавируса, подтверждающим перенесенный COVID-19 документом или медотводом от вакцинации.