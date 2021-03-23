Голикова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок

Россияне смогут перестань носить маски после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в интервью RT.

«Без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет», — заявила Голикова.

Зампред правительства подчеркнула, что для отказа от масок необходимо, чтобы большая часть населения вакцинировалась. Тогда количество заражений резко сократится и масочный режим можно будет отменять.

Сейчас ситуация с коронавирусом в России находится на стадии стабилизации и снижения заболеваемости. По оценке Голиковой, оснований для закрытия границ нет. В декабре, перед новогодними праздниками, существовали опасения, связанные с ожиданиями, что люди будут перемещаться внутри страны и уезжать за рубеж. Однако этого не произошло, и сейчас распространение вируса идет на спад.

Ранее Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может сформироваться к середине лета.

Голикова также призвала россиян привиться от коронавируса перед сезоном отпусков. Пройти вакцинацию нужно, что защитить себя и окружающих, подчеркнула вице-премьер.