Голикова рассказала, когда можно будет без опаски жать друг другу руки

При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом россияне перестанут социально дистанцироваться ближе к лету. Только тогда они смогут жать друг другу руки.

Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова во время программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Она подчеркнула, что вклад в борьбу с коронавирусом вносит каждый человек, просто оставаясь дома. И от соблюдения всех ограничений зависит, как скоро страна преодолеет заболевание.

Сможем быть дисциплинированными, значит, выйдем благополучно из этой ситуации и будем к лету жать друг другу руки Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что 14-16 апреля покажут, выйдет ли Россия «на плато» по числу зараженных, или их количество продолжит расти. Она отметила, что власти продлили режим самоизоляции именно до 30 апреля не случайно. Это сделано для того, чтобы прошло два полных цикла по 14 дней — именно две недели длится инкубационный период COVID-19.

По последней информации, в России зафиксировали 15 770 случаев заражения коронавирусом. 1291 пациент полностью выздоровел, еще 130 человек скончались. Хуже всего ситуация обстоит в Москве, где больше всего заболевших — там инфекцию выявили у 10 158 пациентов. Только за последние сутки в столице заболели 1306 человек, при том, что во всей России количество зараженных увеличилось на 2186 пациентов.