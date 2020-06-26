Голикова призвала вести наблюдение за переболевшими коронавирусной инфекцией

Она напомнила, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы человеческого организма.

«Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели, особенно в тяжелой форме», — заявила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что всем пациентам, которые переболели коронавирусной инфекцией, требуется длительное диспансерное наблюдение, включающее обследования специалистов. Особое внимание она призвала обратить на риски, о которых уже говорили врачи.

Почки стали вторым органом по поражению коронавирусом после легких. Особенно часто это происходит у тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции. Об этом заявил заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин.

Группа западных ученых обнаружила, что у зараженных коронавирусом пациентов сокращается производство инсулина в организме. Это главный симптом диабета.

Также у зараженных обнаружили проблемы с нервной системой. Это проявляется в повышенной утомляемости, головных болях. Все это может привести к инсульту.