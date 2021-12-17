Голикова призвала провести новогодние праздники в режиме COVID-free

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала проводить новогодние мероприятия исключительно в режиме COVID-free, чтобы не случилось очередного всплеска пандемии. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России. Обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free», — отметила Голикова.

Накануне новогодних каникул та призвала регионы наращивать темпы вакцинации.

По данным вице-премьера, за неделю обстановка по коронавирусу осложнилась в 10 регионах (Ивановская, Нижегородская, Оренбургская, Рязанская, Тамбовская, Челябинская области, Алтай, Башкирия, Дагестан, Чувашия). А в трех районах улучшилась — Белгородская и Калининградская области, Карачаево-Черкессия.

Тем временем в Госдуме одобрили к первому чтению проект закона о QR-кодах в общественных местах. Некоторые регионы уже начали присылать собственные поправки к документу. Их перенаправят именно вице-премьеру Голиковой.