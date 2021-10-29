Голикова привела данные по смертности в России за сентябрь

В сентябре 2021 года смертность в России выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество летальных исходов возросло из-за COVID-19.

Статистику озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которую процитировал «Интерфакс».

«Из общего прироста смертности в сентябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19», — подчеркнула она.

Летальность от других заболеваний, добавила Голикова, снизилась на 1,8%. С января по сентябрь 2021 года показатель роста смертности составил 18,8%. По словам вице-премьера, в октябре смертность от коронавируса продолжила расти.

«По сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — привела Голикова оперативные данные на конец октября.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и его заместители отправятся в регионы с особенно сложной ситуацией по коронавирусу, чтобы помочь местным медикам бороться с пандемией. Поручение дал президент РФ Владимир Путин.