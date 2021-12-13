Голикова предупредила о росте заболеваемости СОVID-19 после новогодних праздников

Вице-премьер Татьяна Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, так как россияне поедут отдыхать за рубеж. Об этом она сказала, выступая в Госдуме.

«Видимо, мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учетом больших трансграничных перетоков, с учетом того, что новогодние праздники, граждане наши поедут отдыхать за рубеж, и я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости», — сказала Голикова, ее процитировало РИА «Новости».

По ее словам, люди хотят отдохнуть, поздравить друг друга и ограничительные меры для них уходят на второй план.

Голикова также заявила, что неясно, как будут болеть россияне в январе: легко и бессимптомно или с тяжелыми последствиями.

Ранее иммунологи заявили, что в конце декабря или в январе, в России может случиться новая волна заболеваемости коронавирусом, связанная с «омикрон»-штаммом. По словам главного инфекциониста Минздрава, единственный способ избежать вспышки нового штамма — вакцинация.