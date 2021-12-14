Голикова предупредила о повышенной заразности «омикрона»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что настаивает на продолжении ограничительных мероприятий из-за опасности «омикрон»-штамма. По словам зампреда правительства, человек с этим видом штамма может заразить трех и больше людей.

«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом „омикрон“ может заразить 3-3,5 человека, в то время, как по варианту „дельта“ этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается», — рассказала Голикова, ее процитировало РИА «Новости».

Она напомнила, что в обсерваторах Московской области находятся 177 россиян, из них у 16 обнаружен «омикрон». Голикова подчеркнула, что это практически 10% от всех, кто сегодня находится на изоляции.

Вице-премьер напомнила об обильности трансграничных перемещений и скорых массовых отпусках, связанных с новогодним каникулами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об опасениях роста числа госпитализаций и смертей, которые может вызвать «омикрон»-штамм коронавируса. Тем более что прецедент смерти уже есть — в Великобритании. Более подробную информацию об опасности «омикрона» ожидают в ближайшие недели.