Голикова объявила о росте смертности в России

Количество умерших в России за первые 10 месяцев этого года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. С таким заявлением выступила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что в ноябре и декабре показатели смертности превысят прошлогодние данные.

«Что касается роста общей смертности, за десять месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%», — процитировало Голикову РИА «Новости».

По ее словам, коронавирус стал основной причиной смерти россиян начиная с апреля. От развившейся инфекции умерли 37 566 человек.

Еще в 32 374 случаях была иная причина смерти, которую COVID-19 приблизил, или у людей просто диагностировали коронавирусную инфекцию.

Вице-премьер подчеркнула — в 19 регионах страны никакого превышения показателей по увеличению количества смертей не регистрировали. В некоторых показатели по сравнению с прошлым годом даже снизились.

Голикова отметила, что Россия регулярно публикует данные по количеству умерших пациентов от коронавирусной инфекции. Информация обновляется по истечении 40 дней после отчетного периода.

По ее словам, в ежедневных данных оперативного штаба появляется информация о новых случаях заражения, выздоровевших пациентах, а также об умерших, где причиной смерти точно стала коронавирусная инфекция.

По данным Росстата, в октябре умер 22 571 человек с подтвержденным коронавирусом. Это в два раза больше, чем в сентябре, когда количество смертей составило 10 179.

Основной причиной смерти коронавирус стал у 11 630 пациентов, в 2266 случаях он предполагается в качестве основной причины, но для этого требуются дополнительные медицинские исследования. У 1711 человек заражение повлияло на сопутствующее заболевание, что ускорило их уход. У 6964 человек коронавирус не повлиял на наступление смерти.