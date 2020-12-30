Голикова объяснила отказ от алкоголя при вакцинации

Тем, кто делает прививку от коронавируса, следует на несколько дней воздержаться от употребления алкоголя. Это связано с нагрузкой на иммунную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что „набрасывается“ на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», — сказала Голикова РИА «Новости».

Ранее Голикова советовала россиянам не употреблять алкоголь в течение трех дней до укола и столько же после. Так она ответила на заявление главного санитарного врача, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой — она призывала не принимать алкоголь минимум две недели до вакцинации и 42 дня после.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора. Вакцинация обоими препаратами началась в декабре.

По данным на утро вторника, от коронавируса в стране лечились свыше 553 тысяч человек. С начала декабря в сутки выявляют по 27-28 тысяч новых больных.