Голикова назвала сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к середине лета или раньше. С таким заявлением на видеоконференции с президентом России выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что все зависит от темпов проведения вакцинации россиян.

«Достижение коллективного иммунитета — это июль–август 2021 года. Если ситуация с применением и выпуском вакцин будет развиваться хорошо, то появление коллективного иммунитета можно достигнуть в еще более короткие сроки», — привело цитату Голиковой РИА «Новости».

Количество привитых от коронавируса россиян составило на сегодняшний день 4,3 миллиона человек. Еще 6,4 миллиона получили первую дозу прививки. Такие данные привел на совещании президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы прививки получили не менее 70 миллионов россиян. По объему производства у страны проблем нет.

Российский лидер отметил, что сам привьется от коронавируса в ближайший вторник. Он подчеркнул, что решение о вакцинации каждый человек принимает добровольно.

В России зарегистрированы три вида вакцин от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Они отличаются своим составом, но эффективны для того, чтобы не допустить тяжелого течения коронавирусной инфекции.