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    30 декабря 2020, 13:43

    Голикова назвала реальное число умерших от COVID-19 в России

    Екатерина Шамина

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что от СОVID-19 в России умерли 70 921 человек. Данные расходятся с официальными более чем на 14,5 тысячи человек.
    Голикова назвала реальное число умерших от COVID-19 в России

    «70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности „COVID-19“, он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться только потому, что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий» — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

    Еще 45 109 человек, по словам Голиковой, умерли от других причин, но во всех этих случаях у умершего ранее был положительный тест на коронавирус.

    На данный момент, согласно официальным данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, зафиксировано 56 426 летальных случаев. Всего с начала пандемии заразились 3 131 550 человек, выздоровели — 2 525 418.

    Всеобщая вакцинация от коронавируса началась в начале декабря этого года препаратом «Спутник V». Для жителей России она бесплатная.