Голикова назвала реальное число умерших от COVID-19 в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что от СОVID-19 в России умерли 70 921 человек. Данные расходятся с официальными более чем на 14,5 тысячи человек.

«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности „COVID-19“, он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться только потому, что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий» — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Еще 45 109 человек, по словам Голиковой, умерли от других причин, но во всех этих случаях у умершего ранее был положительный тест на коронавирус.

На данный момент, согласно официальным данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, зафиксировано 56 426 летальных случаев. Всего с начала пандемии заразились 3 131 550 человек, выздоровели — 2 525 418.

Всеобщая вакцинация от коронавируса началась в начале декабря этого года препаратом «Спутник V». Для жителей России она бесплатная.