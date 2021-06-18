Голикова назвала необходимой обязательную вакцинацию отдельных категорий

В регионах страны необходимо ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Ранее прививки от коронавируса сделали обязательными для сотрудников сферы услуг — такое решение приняли в том числе Москва и Подмосковье.

Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Речь в первую очередь идет о тех группах населения, которые имеют контакт с большим количеством граждан. Это необходимо, поскольку принято это было в связи с теми цифрами выявления новой коронавирусной инфекции, которые мы с вами наблюдаем и которые, видимо, будем наблюдать в ближайшие дни», — отметила Голикова.

Она также подчеркнула, что использование вакцины для профилактики необходимо, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью. При этом она добавила, что власти никогда не говорили об устойчивости привитого человека к заражению коронавирусом. Однако вакцина позволяет перенести заболевание в более легкой форме или бессимптомно.

Голикова отметила, что повторную вакцинацию стоит делать не ранее чем через 12 месяцев после получения полноценной первой вакцины.

«А в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъема, в котором мы сейчас находимся, — через шесть месяцев», — отметила она.

Голикова добавила, что людям, которые уже переболели COVID-19, нужно ставить прививку не ранее чем через полгода после выздоровления.