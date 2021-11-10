Голикова назвала новый уровень коллективного иммунитета к ковиду у россиян

Средний уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России составил 48,4%. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Голикова отметила, что самых высоких показателей коллективного иммунитета достигли Москва, Московская область, Тува, Карелия, Санкт-Петербург и Севастополь.

«Не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях», — отметила вице-премьер.

Голикова особо подчеркнула, что активнее всего прививаются пожилые люди, входящие в группу риска, в Чечне, Туве, Мордовии, Тюменской и Белгородской областях.

Вице-премьер пояснила, что показатель коллективного иммунитета высчитывается из количества переболевших коронавирусной инфекцией, сделавших прививку и прошедших ревакцинацию.

Также она призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний к вакцине, сделать прививку от коронавируса. Голикова пояснила, что только так страна сможет достичь необходимого уровня иммунитета в 80%.