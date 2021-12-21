Голикова дала прогноз о влиянии «омикрон»-штамма на пандемию коронавируса

«Омикрон»-штамм способен усугубить ситуацию с коронавирусом в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее данным, в настоящее время новая мутация вируса была выявлена у 16 пациентов, за ними наблюдают врачи, сообщил Telegram-канал «стопкоронавирус.рф».

При этом Голикова подчеркнула, что пока оценить, как протекает ковид, когда его вызывает «омикрон», сложно, потому что эта вариация малоизучена, а количество инфицированных невелико.

Ранее вице-премьер уже сообщила, что пока делать выводы о влиянии «омикрона» на пандемию коронавируса в мире рано, сообщало РИА «Новости».

«Мы его пока до конца оценить не можем, это появление и распространение в мире <…> нового штамма коронавируса, „омикрон"-штамма», — сказала она на заседании в Госдуме.

При этом Голикова отметила, что уже есть данные, которые косвенно свидетельствуют о высокой контагиозности этого штамма.

Впервые новую мутацию коронавируса выявили в ЮАР в конце ноября. Сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал об основных симптомах при заражении «омикроном». По его словам, у пациентов появляется першение в горле, повышается температура и сильно болят мышцы. Помимо этого, у них присутствуют симптомы интоксикации, какие бывают при гриппе.