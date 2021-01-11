Пандемия может завершиться в России уже к концу лета 2021 года. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что это все (пандемия коронавируса — прим. ред.) закончится <…> где-то к концу лета», — отметил он.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 12% за 10 дней с начала нового года. При этом она подчеркнула, что говорить про стабилизацию ситуации пока рано, потому что нельзя основываться только на данных праздников. Полную картину покажут рабочие дни, которые начались с 11 января.

За все время коронавирусом заразились около 90,3 млн человек, из них свыше 1,9 миллиона скончались. С начала пандемии в России зафиксировали 3 425 269 случаев заражения. Сейчас 2 800 675 человек уже поправились, еще 62 273 — скончались.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала «великую пользу» коронавируса. Она отметила, что многие пациенты, которые перенесли заболевание, начинают испытывать отвращение к спиртным напиткам.