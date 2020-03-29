Год по острию ножа. Рошаль рассказал о перспективах вакцины от коронавируса
«Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — сказал РИА «Новости» президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.
Врач заметил, что не существует конкретной таблетки, которая предупреждает распространение коронавируса.
В то же время Рошаль заметил, что вирус будет становиться менее агрессивным, а у переболевших будет возрастать иммунитет.
В России, по последним данным, выявили 1264 случая заражения коронавирусом. Вакцины от этого вируса не существует, поэтому весь мир сейчас с ним борется только путем самоизоляции. Россиян тоже призвали по возможности оставаться дома.
Два региона ввели ограничения на въезд к ним. Как напомнил сайт Ura.ru, попасть в Чечню сейчас можно только с пропиской в республике и при условии 14-дневного карантина. Подобные ограничения ввели для Кировска и Апатитов в Мурманской области.