Год по острию ножа. Рошаль рассказал о перспективах вакцины от коронавируса

Даже в случае появления вакцины от коронавируса ее результаты будут заметны только через год, все это время России придется ходить «по острию ножа». Такое мнение выразил врач Леонид Рошаль.

«Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — сказал РИА «Новости» президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

Врач заметил, что не существует конкретной таблетки, которая предупреждает распространение коронавируса.

В то же время Рошаль заметил, что вирус будет становиться менее агрессивным, а у переболевших будет возрастать иммунитет.

В России, по последним данным, выявили 1264 случая заражения коронавирусом. Вакцины от этого вируса не существует, поэтому весь мир сейчас с ним борется только путем самоизоляции. Россиян тоже призвали по возможности оставаться дома.

Два региона ввели ограничения на въезд к ним. Как напомнил сайт Ura.ru, попасть в Чечню сейчас можно только с пропиской в республике и при условии 14-дневного карантина. Подобные ограничения ввели для Кировска и Апатитов в Мурманской области.