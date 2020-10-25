Гнездо азиатских гигантских шершней уничтожили в США

Находку уничтожила команда энтомологов в защитных скафандрах.

В течение нескольких недель специалисты выслеживали насекомых, представляющих смертельную опасность не только для медоносных пчел, но и для человека. Об этом рассказали в департаменте сельского хозяйства штата Вашингтон.

Энтомологи словили трех шершней и прикрепили к ним радиомаячки. Благодаря этому одно из насекомых указало им координаты гнезда. С помощью специального вакуумного прибора специалисты департамента вытянули из гнезда всех насекомых. С этой работой они справились 24 октября.

Азиатский гигантский шершень — самый крупный шершень в мире. В длину он достигает больше шести сантиметров, длина жала у него — шесть миллиметров, размах крыльев — около 7,5 сантиметра. По этим причинам в Японии насекомое называют «пчелой-воробьем». В основном Vespa mandarina обитает в Корее, Китае, Японии, Индии, а в России — в Приморском крае. Такие шершни могут жалить неоднократно. Однако, как правило, они не нападают на людей или животных — только в случае угрозы жизни.

Ранее жители Сочи пожаловались на нашествие пауков, у которых брюхо размером с грецкий орех, а лапы достигают семи сантиметров в длину.