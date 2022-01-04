Пропагандирующая отказ от прививок Мария Шукшина навлекла гнев Жириновского

Отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу в России связано с пропагандой отказа от прививок. Продвижением этих идей занимается актриса Мария Шукшина. Такое заявление сделал в эфире телеканала НТВ лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Пользуясь возможностью донести свою мысль до актрисы через телевизор, политик обратился к Шукшиной напрямую.

«Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», — заявил Жириновский.

Политик добавил, что извиняться за свое резкое высказывание не намерен. По словам Жириновского, противники вакцинации достойны только «презрения и наказания».

Сам политик является сторонником прививок от коронавируса. Жириновский заявлял, что сделал семь инъекций. В последний раз он поставил укол препаратом «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Глава ЛДПР подчеркнул, что никогда не болел коронавирусной инфекцией, и призвал всех россиян вакцинироваться.

В начале декабря администрация YouTube заблокировала канал актрисы Марии Шукшиной за распространение недостоверной информации о пандемии коронавируса. До этого сервис Instagram ограничил возможность пользоваться страницей актрисы.