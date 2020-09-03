У пожилых людей часто ослабляется слух и развивается деменция. Исследователи предположили, что два недуга взаимосвязаны.

В ходе исследования они выяснили, что височная доля контролирует и долговременную память, и хранение слуховой информации. Соответственно, две болезни влияют друг на друга. По мнению ученых, чем хуже человек слышит, тем больше он подвержен деменции.

Специалисты надеются, что результаты новой работы помогут найти способы для предотвращения нейродегенеративного расстройства. Исследователи полагают, что изменения активности памяти, связанные с нарушением слуха и развитием болезни Альцгеймера, могут усиливать друг друга. Такую гипотезу они планируют рассмотреть с помощью моделирования. Открытие позволит избежать проблем «интеллектуальной глухоты».