Здоровье 25 ноября 2022, 15:09 Глазные протезы вошли в список бесплатных средств реабилитации в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что глазные протезы начнут предоставлять нуждающимся за счет городского бюджета. Об этом сообщила НСН.

До этого получить их бесплатно могли только люди с инвалидностью. При этом у половины пациентов на момент операции по удалению глаза обычно нет этого статуса.

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Но теперь они тоже смогут получать протезы после того, как пройдут врачебную комиссию. Взрослым для этого нужно будет посетить офтальмологический центр ГКБ имени Боткина, а детям и подросткам — Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

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