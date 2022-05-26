Офтальмолог Куренков рассказал, кому противопоказаны глазные линзы

Некоторым людям противопоказаны контактные линзы. Прежде чем начинать носить их, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, рассказал NEWS.ru врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

«Если у пациента была травма, особенно роговицы, то в таком состоянии нельзя подобрать линзу, потому что там будут ограничения. Хотя в некоторых случаях назначаются специальные склеральные контактные линзы, которые помогают корригировать, если есть какие-то проблемы травматического характера с роговицей», — рассказал врач.

Помимо этого, линзы нельзя носить тем, у кого есть воспалительные заболевания глаз, которые могут быть временными или хроническими. Перед тем, как начинать носить линзы, нужно проверить работу секреторного аппарата глаза, то есть его увлажнения.

Кроме того, врач напомнил, что если вы выбираете линзы длительного использования, то такие линзы должны обрабатываться ежедневно и сниматься на ночь. Глаза обязательно должны отдыхать без контактных линз и восстанавливаться.