Главврач Волоколамской ЦРБ Магомедова рассказала о поменявшемся отношении россиян к прививкам

В сентябре в России началась прививочная кампания от гриппа. В Подмосковье процедуру можно сделать как в поликлиниках, так и мобильных комплексах. Пациенты делают прививки охотно, можно даже говорить о тенденции к увеличению желающих вакцинироваться от гриппа, заявила главврач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.

«У нас уже привились более четырех тысяч человек. Люди проявляют гражданскую ответственность, прививаются. Поэтому эта работа идет у нас на должном уровне и будет продолжаться», — отметила специалист в беседе с «360».

По ее мнению, сейчас люди начали относиться к этому с большим пониманием, поэтому желающих привиться стало больше.

«Мне кажется, что появилась тенденция к увеличению и тенденция, чтобы делать это осознанно, воспринимать прививку как необходимость», — заключила она.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщала, что вакцинацию проводят без записи и вне зависимости от места регистрации. Те, у кого нет возможности обращаться в свою поликлинику, могут сделать укол в передвижном комплексе. Всего в регионе их 25. Они установлены на железнодорожных станциях, площадках рядом с торговыми центрами, в МФЦ.

Для прививки от гриппа в передвижном комплексе с собой требуется взять паспорт и полис ОМС. Перед уколом пациента осмотрит врач. Прививку сделают, если у человека нет противопоказаний.

По данным на конец сентября, в Подмосковье сделали прививки от гриппа свыше 550 тысяч жителей.