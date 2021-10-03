Главврач Волоколамской ЦРБ Магомедова назвала отличия чекапа от диспансеризации

Чекап в последние годы стал одним из популярных направлений персонифицированной медицины. О том, что это за исследование и кому стоит его проходить, рассказала «360» главный врач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.

Эксперт пояснила, что чекап позволяет выявить риски тех заболеваний, которые возможны у пациента, а также получить рекомендации по существующему заболеванию, а также при необходимости медикаментозную коррекцию.

«Все зависит от того, какой вид чекапа мы выбираем. Это базисный, комфорт или комфорт +. Базисный — это минимальный перечень обследования, вплоть до генетических обследований, которые может пройти пациент. Комфорт, соответственно, больше. Использовать это, конечно, может каждый пациент, который пожелает узнать о своем здоровье больше, который претендует на то, чтобы вести активный образ жизни», — отметила Магомедова.

Врач подчеркнула, что проходить такое исследование может любой желающий и какой-то определенной группы людей, которым его нужно делать в обязательном порядке, нет. Однако если есть какие-то риски, то чекап может быть вариантом, чтобы провести углубленное исследование и не допустить осложнения заболевания, которое уже есть.

«После этого пациент получает индивидуальные рекомендации. У нас есть клинические рекомендации, которые даются по тому или иному заболеванию, а тут человек может получить рекомендации, которые касаются именно его», — пояснила специалист.

Отличия от диспансеризации

По ОМС пройти чекап нельзя, это платная услуга. По словам Магомедовой, это связано с тем, что в него входит большой спектр исследований, вплоть до генетических.

«Но по ОМС каждый пациент может получить то, что ему рекомендовал доктор на приеме. Если ему требуется необходимое обследование по его заболеванию, конечно, это каждый может получить», — добавила она.

От диспансеризации чекап отличается большим количеством исследований. Плюс во время чекапа исследования пациент выбирает сам, а в диспансеризацию входит их определенный спектр, где выявляются риски, учитываются хронические заболевания и исходя из этого пациенту даются определенные рекомендации.

«И все, что рекомендовано в рамках диспансеризации, проводится бесплатно», — отметила Магомедова.

В Волоколамской больнице, по ее словам, постоянно появляется новое оборудование, которое позволяет совершенствовать помощь пациентам. В частности, в отделении сочетанной травмы появился аппарат для артроскопии крупных суставов.

«То же самое могу сказать про хирургию. У нас сейчас в связи с появлением квалифицированных специалистов была буквально вчера проведена первая операция по резекции предстательной железы. Это одно из сложных направлений в урологии, поэтому появление данных методов позволит пациентам не ехать куда-то, а в своем округе сделать такую операцию», — рассказала врач.

Магомедова добавила, что недавно больница также получила новый компьютерный томограф. Он стал очень хорошим подспорьем во время пандемии, потому что необходимость в этом исследовании возросла в разы.

«За последний период получили оборудование более чем на 100 миллионов. Обновилась операционная, которая расширила возможность травматологии. Появился аппарат С-дуга. Ультразвуковые аппараты экспертного класса получили. Для кардиоотделения — новые [аппараты] Холтер и СМАД», — заключила эксперт.