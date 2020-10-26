Главврач ростовской больницы умер от COVID-19 после скандала с нехваткой кислорода

По данным портала, Дронов попал в госпиталь еще 13 октября, пишет РИА ФАН. Когда врачу стало лучше, по его просьбе его перевели в другую больницу. Позже его состояние ухудшилось и мужчина умер на 60-м году жизни.

Недавно СМИ сообщили, что в горбольнице № 20 13 человек умерли от нехватки кислорода. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эту информацию. В Ростовской администрации эти сообщения назвали фейками.