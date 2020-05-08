Главврач приказал уволить заразившихся COVID-19 сотрудников в Кузбассе. Теперь ему достанется

Минздрав отменил приказ главврача областной больницы в Кузбассе. Указ позволял уволить заразившихся коронавирусом сотрудников медучреждения. Сам руководитель получит дисциплинарное взыскание.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет «Интерфакс».

«Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом. На данный момент приказ отменен, руководитель медицинского учреждения получит дисциплинарное взыскание», — процитировала пресс-служба министра здравоохранения региона Михаила Малина.

Отмечается, что указ распространялся на сотрудников больницы, работающих в удаленном режиме: отдел кадров, бухгалтерия и других вспомогательных служб больницы.

По данным издания, местная прокуратура уже начала проверку законности такого приказа.

В России за последние сутки подтвердили 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции. Инфекцию нашли у жителей 83 регионов страны. Общее число зараженных вирусом составляет 187 859 человек, по данным стопкоронавирус.рф.