Главврач Осипов рассказал, как помочь человеку во время обморока от жары

Из-за сильной жары в России может увеличиться количество случаев обморока. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, как помочь человеку в такой ситуации. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Радио 1».

По словам специалиста, первое, что необходимо сделать — вызвать скорую помощь. После этого пострадавшего стоит перенести в тень, проверить, есть ли дыхание и находится ли человек в сознании. Чтобы это сделать, необходимо положить человека на ровную поверхность, потрясти и задать какой-нибудь вопрос. Голову пострадавшего положите на бок. Если человек не подает признаков жизни, проведите непрямой массаж сердца и сделайте искусственное дыхание, а затем дожидайтесь медиков.