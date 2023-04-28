Здоровье 28 апреля 2023, 17:32 Главврач Никифоров заявил, что употребление недожаренного шашлыка чревато язвой

Читать 360tv в

Майские праздники традиционно ассоциируются у большинства россиян с шашлыками. Однако недожаренное мясо может быть очень опасным для здоровья. Такой информацией поделился главный врач Суворовской ЦРБ, кандидат медицинских наук Алексей Никифоров. Об этом сообщила ТСН24.

По словам специалиста, употребление недожаренного шашлыка может привести к отравлению. Кроме того, сырое мясо может быть источником бактерий, которые приводят к развитию язвы.

Реклама

«Шашлык, в классическом мясном исполнении, это биоконтейнер для бактерий, вирусов и гельминтов (глистов), со всеми вытекающими последствиями», — рассказал Никифоров.