Здоровье 04 января 2024, 04:09 Главврач наркологической клиники рассказал, как правильно пить в новогодние праздники Врач Мальцева: перед употреблением алкоголя нужно плотно поесть Unsplash

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Новогодние праздники редко обходятся без алкогольных напитков. Как не испытать от них негативные последствия, врач екатеринбургской наркологической клиники «Свобода» Марина Мальцева рассказала Ura.ru.

Доктор посоветовала не пить на голодный желудок, ведь так алкоголь всасывается быстрее. Для начала нужно плотно поесть. В этом случае стремительного опьянения не будет.

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«Между рюмками нужно делать паузу в 20-30 минут, чтобы понять реакцию организма. Если опьянение наступило сразу либо состояние ухудшилось, нужно прекратить возлияния, даже если хочется продолжать», — отметила Мальцева.

Перед тем, как пить, стоит приобрести активированный уголь и минеральную воду. Еще важнее — держать при себе телефон, чтобы при необходимости вызвать скорую помощь.

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