Главврач «коронавирусной» Коммунарки рассказал, как будет развиваться эпидемия в России

Проценко рассказал, что родителям московских школьников он говорит в шутку: «Увидимся в сентябре». И добавил, что «в каждой шутке есть доля шутки».

По его словам, в первом случае события будут развиваться, как в Китае — тогда заболеваемость вирусом сойдет на нет к маю-началу лета.

Если все будет происходить по типу «итальянского взрыва», «мы сентябрь будем считать хорошей историей».