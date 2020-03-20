Главврач «коронавирусной» Коммунарки рассказал, как будет развиваться эпидемия в России
Распространение коронавируса в России может развиваться по двум сценариям. Так считает главный врач «коронавирусной» больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Проценко рассказал, что родителям московских школьников он говорит в шутку: «Увидимся в сентябре». И добавил, что «в каждой шутке есть доля шутки».
По его словам, в первом случае события будут развиваться, как в Китае — тогда заболеваемость вирусом сойдет на нет к маю-началу лета.
Если все будет происходить по типу «итальянского взрыва», «мы сентябрь будем считать хорошей историей».