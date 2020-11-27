Главврач Коммунарки раскрыл смертельную особенность коронавируса

По его словам, пациенты с коронавирусной инфекцией умирают от гипоксии легких и тромбоэмболии в первые 72 часа после госпитализации. Те, кто выживает в этот срок, позже умирает от септических осложнений, вызванных бактериальными инфекциями.

Он пояснил, что микробы попадают в медучреждение вместе с пациентами, которых свозят из других стационаров. Уже во всех отделениях есть золотистый стафилококк и стрептококки.

«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме», — сказал он.

Формирование бактерии-суперинфекта происходит в организме человека, который уже является носителем инфекционного заболевания. Они устойчивы к препаратам, которые человек уже принимает для лечения первоначальной болезни.

По словам Проценко, несмотря на то, что больница работает совсем недавно в ней уже появились опасные внутрибольничные штаммы, которые обладают большой устойчивостью к лекарствам.