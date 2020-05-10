Главврач Коммунарки рассказал, сколько пациентов с СОVID-19 выздоровели после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, сколько пациентов с коронавирусом пошли на поправку после подключения к ИВЛ.

Собранную им статистику врач опубликовал в своем Facebook.

Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%) Денис Проценко.

Главврач отметил, что средний возраст пациентов, которые нуждались в искусственной вентиляции легких составляет 63,9 лет. Самому младшему больному COVID-19, которого подключали к аппарату ИВЛ, было 27 лет, а самому старшему — 94 года. При этом мужчинам такое вмешательство требовалась больше, чем женщинам

Все пациенты, которым требовался ИВЛ поступали в отделение интенсивной терапии на по скорой помощи. Их них 30% не попадали предварительно в приемное отделение, а сразу направлялись в реанимацию. 21% поступивших оказался в ОРИТ после перевода из других стационаров, а еще 49% пациентов попали в реанимацию из госпитального отделения больницы после ухудшения состояния.

По информации на 10 мая, в России зафиксировали 209 688 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в стране скончались 1915 пациентов с подтвержденным диагнозом, еще 34 306 человек выздоровели.

Больше всего случаев заражения новым типом коронавируса выявили в Москве. В столице диагноз подтвердили у 109 740 пациентов, из которых 5551 человек заболел COVID-19 за последние сутки.

Ранее в Москве и Московской области продлили режим самоизоляции и все введенные из-за коронавируса ограничения до 31 мая. С 12 мая в регионе начнет действовать масочный режим — при выходе из дома жители Подмосковья должны будут надевать маску. Москвичи, кроме этого средства защиты, обязаны носить и перчатки.