Главврач Коммунарки Проценко заявил о естественном происхождении коронавируса

Происхождение коронавируса имеет естественный источник. Человечество не в первый раз в своей истории сталкивается с глобальными эпидемиями. Как сообщил ТАСС, такое мнение озвучил на марафоне «Новое знание» главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он не исключил, что новый возбудитель останется навсегда так же, как вирусы гриппа и кори.

«Мое персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями», — заявил Проценко.

Изучением вопроса о происхождении коронавируса, который привел к пандемии, занимаются Всемирная организация здравоохранения и целый ряд стран. Существует теория, что распространение инфекции началось после утечки возбудителя из лаборатории Уханьского института вирусологии.

На минувшей неделе появился текст доклада американской разведки, в котором говорится, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. Но при этом авторы доклада не пришли к единому мнению о происхождении возбудителя.

Опубликованный документ возмутил власти Китая. Они выразили жесткий протест США и призвали не вмешиваться в работу ученых, которые изучают различные варианты происхождения возбудителя.