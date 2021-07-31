Главврач Коммунарки назвал признаки «длинного ковида»

Люди при «длинном ковиде» в течение нескольких месяцев не могут вернуться к привычной жизни. У них наблюдаются когнитивные нарушения, быстрая утомляемость и панические атаки. Об этом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал РБК.

Проценко сказал, что рассматривает «длинный ковид» не с позиции антител, а как последствия тяжелого течения болезни. С этим столкнулись и пациенты, которые даже после выписки из Коммунарки не могли вернуться к прежнему качеству жизни в течение двух и более месяцев, а у пожилых людей на это зачастую уходило еще больше времени.

«Когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема», — перечислил Проценко признаки «длинного» COVID-19.

Главврач Коммунарки сообщил, что они собрали подробную статистику по таким случаям, которая будет обнародована в ближайшее время. А для того, чтобы избежать тяжелого течения болезни и последующих длительных последствий, в России есть четыре вакцины.

Профессор Дмитрий Кулиш ранее рассказал, что при «длинном ковиде» у человека растет уровень антител IgM, но при этом показатель IgG не увеличивается.