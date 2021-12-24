Главврач филатовской больницы рассказал о чудесах во время пандемии

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что во время пандемии повидал немало настоящих чудес. Его слова передало РИА «Новости».

В первую очередь, чудеса — это выздоровление пациентов в крайне тяжелом состоянии, с большим объемом поражения ткани легких.

«Чудес у нас было немало. Это, в первую очередь, пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью. Можно сказать, второй раз родились на свет», — сказал Вечорко.

Врач назвал четвертую волну пандемии, которая пришлась на 2021 год, одной из самых тяжелых, в том числе из-за тяжести распространенного штамма «дельта», который стремительно вызывал легочную недостаточность и повышал вероятность летальных исходов. Но в его больнице произошли и позитивные изменения — появились новые современные приборы, медицинская техника, началось строительство нового корпуса и даже планируется открытие своего музея.