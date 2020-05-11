Главврач Боткинской больницы подтвердил заражение коронавирусом

Главный врач столичной Боткинской больницы Алексей Шабунин подтвердил, что заболел COVID-19, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Шабунин изолировался в кабинете, где продолжает работу. 59-летний медик — является доктором медицинских наук, хирургом, профессором и членом-корреспондентом РАН. Свой пост занимает с 2013 года. Его родная сестра — телеведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева.

Источник фото: Боткинская больница

31 марта 2020 года стало известно, что главврач больницы в Коммунарке, где содержатся больные коронавирусом, Денис Проценко заболел COVID-19. Его состояние оценивали как удовлетворительное, он также изолировался в своем кабинете и продолжал работать.

По данным на 11 мая, российские врачи помогают справиться с коронавирусом уже 221 344 пациентам. Медики уже вылечили 39 801 человека. Летальных случаев по стране насчитывается 2009. Власти принимают активные меры по борьбе с распространением инфекции.