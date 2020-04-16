Главврач Боткинской больницы назвал три фактора, осложняющих коронавирусную инфекцию

«Из всех пациентов, которые сегодня находятся на лечении, порядка пяти процентов имеют тяжелую форму заболевания. Это, прежде всего, пневмония — пневмония двусторонняя, полисегментарная, с дыхательной недостаточностью», — поделился главврач.

Он сообщил, что портрет зараженных коронавирусом идентичен. Главное сходство — возраст. Большинство пациентов старше 65 лет. Такие больные имеют значимую сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, а также избыточный вес. Именно эти факторы влияют на тяжелое течение заболевания.

Напомним, в Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 154 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 превысило одну тысячу.

Инфекционная больница имени Боткина, а также Покровская больница, ориентированная на прием больных с пневмонией, остановили прием новых пациентов в связи с нехваткой мест.