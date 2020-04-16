    16 апреля 2020, 16:42

    Главврач Боткинской больницы назвал три фактора, осложняющих коронавирусную инфекцию

    Анастасия Кременчугская

    Денис Гусев, главный врач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге, назвал три фактора, которые способствуют тяжелому течению коронавирусной инфекции. Об этом написало РИА ФАН.
    Главврач Боткинской больницы назвал три фактора, осложняющих коронавирусную инфекцию

    «Из всех пациентов, которые сегодня находятся на лечении, порядка пяти процентов имеют тяжелую форму заболевания. Это, прежде всего, пневмония — пневмония двусторонняя, полисегментарная, с дыхательной недостаточностью», — поделился главврач.

    Он сообщил, что портрет зараженных коронавирусом идентичен. Главное сходство — возраст. Большинство пациентов старше 65 лет. Такие больные имеют значимую сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, а также избыточный вес. Именно эти факторы влияют на тяжелое течение заболевания.

    Напомним, в Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 154 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 превысило одну тысячу.

    Инфекционная больница имени Боткина, а также Покровская больница, ориентированная на прием больных с пневмонией, остановили прием новых пациентов в связи с нехваткой мест.