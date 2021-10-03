Главврач больницы Коммунарки Проценко: ковид обманывает все прогнозы

Главный врач столичной больницы № 40 Денис Проценко рассказал, что развитие ситуации с ковидом невозможно спрогнозировать. Об этом медик сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — заявил Денис Проценко в эфире канала.

3 октября стало известно, что за последние сутки в России из-за коронавируса умерли 890 человек. Это рекордное число летальных исходов с начала пандемии.

Также за неделю с 27 сентября по 3 октября в стране установился новый недельный антирекорд по количеству смертей. В течение семи дней погибли 6018 россиян. Отмечается, что в эту статистику попали только те люди, у которых ковид был основным заболеванием, поэтому в действительности цифры могут быть больше.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что есть действенный способ для предотвращения распространения заболеваний: масштабная вакцинация населения.